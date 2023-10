Jedną z nich jest kwestia opłacania podatku CIT od dochodów zagranicznych spółek zarządzanych właśnie przez fundacje rodzinne zarejetroane w Polsce. Nie do końca jest jasne, kto ma ten obowiązek ponosić.

Ta niejasność wynika z przepisów ustawy o CIT i tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (z angielskiego controlled foreign corporation, CFC) - – Jeśli dosłownie odczytywać przepisy ustawy o CIT, a zwłaszcza jej art. 24a ust. 6c, można dojść do wniosku, że dochód CFC będącej własnością fundacji rodzinnej może być w Polsce opodatkowany, a do zapłaty byłaby zobowiązana właśnie fundacja. Nie dotyczyłoby to oczywiście wszystkich takich spółek – zauważa Michał Kwaśniewski, adwokat i partner w kancelarii Quidea.

Czytaj więcej ABC Firmy Dla kogo fundacja rodzinna jest korzystnym rozwiązaniem Fundacja rodzinna stanowi instrument umożliwiający skoncentrowanie kapitału, często budowanego całe życie wokół rodzinny, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej oraz zdolności do efektywnego i przemyślanego zabezpieczenia oraz zarządzania majątkiem.

Największe zagrożenie opodatkowania dotyczy jednak spółek zarejestrowanych poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, których dochody pochodziłyby głównie z działalności pasywnej, np. inwestycji kapitałowych.

Gryzłoby się to jednak ze stanowiskiem i przepisami zgodnie, z którymi fundacje rodzinne są zwolnione z podatku CIT. To właśnie ten argument stanowi o coraz większej popularności tego rozwiązania wśród polskich przedsiębiorców - sąd w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował już blisko 300 fundacji, skierowanych jest też ponad drugie tyle wniosków o ich rejestrację.