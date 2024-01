Program Erasmus umożliwia studentom uczelni wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej wyjazd na studia do innego kraju — to szansa na rozwój współpracy między organizacjami naukowymi, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy i doświadczenia przez młodych ludzi poza ich regularnym środowiskiem. Szlifowanie języka, umiejętności miękkich oraz poznawanie zagranicznych systemów edukacji czy samego życia na „obczyźnie”. Teraz taką samą szansę mają dostać młodzi przedsiębiorcy i początkujący przedsiębiorcy.

W przypadku programu skierowanego na rozwój firmowy, przedsiębiorcy będą kierowani do doświadczonych ludzi biznesu, którzy prowadzą swoją działalność w innych państwach. To ma ułatwić uruchomienie własnego punktu lub rozwinięcie skrzydeł w już istniejącym biznesie.

Program będzie łączył przyszłych przedsiębiorców oraz tych, którzy rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat przed zgłoszeniem z doświadczonymi przedsiębiorcami prowadzącymi małe lub średnie firmy.

Wniosek o udział w programie i uzyskanie stypendium składa się w języku angielskim na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu. Jeśli kandydatura zostanie przyjęta, stypendysta uzyska dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o tzw. przedsiębiorcach przyjmujących i wśród nich będzie wybierał swojego przyszłego mentora.

Pobyt u opiekuna-przedsiębiorcy może trwać od miesiąca do sześciu miesięcy i może zostać podzielony na etapy bądź też trwać jako jeden, długi pobyt. W czasie wyjazdu przedsiębiorca otrzymuje wsparcie finansowe (w kwocie od 530 euro do 1100 euro, w zależności od wybranego kraju) oraz pracuje u swojego opiekuna, za to nie dostaje wynagrodzenia. Po stronie plusów autorzy programu wymieniają dostęp do specjalistycznej wiedzy, budowanie sieci kontaktów i silnych relacji oraz doskonalenie umiejętności językowych.