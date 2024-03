W liście do premiera przedsiębiorcy podają niepokojące dane za ubiegły rok: wydano o 19 proc. mniej niż rok wcześniej pozwoleń na budowę mieszkań (241 tys.), rozpoczęto budowę tylko 70 tys. domów jednorodzinnych tj. o 34 proc. mniej niż w rekordowym 2021 r. O podobny procent spadła produkcja betonu, a firmy budowlane zostały zmuszone do redukcji zatrudnienia o 10–12 proc.

Branża szacuje, że na rozwoju szarej strefy budżet stracił około 1 mld zł z powodu sprzedaży betonu bez faktur VAT. Jednocześnie w Polsce jest blisko 2 mln niezamieszkanych lokali, z których część wymaga remontów w celu przystosowania do użytkowania, co mogłoby częściowo rozwiązać problemy mieszkaniowe.

Przedsiębiorcy postulują, by w celu ożywienia rynku przywrócić zwrot części VAT za zakup materiałów budowlanych do remontów lub budowy własnych domów i lokali mieszkalnych. Zwrot części VAT obowiązywał w latach 2004–2008, a także – w węższym zakresie – w latach 2014–2018. Dotyczył materiałów, na które podniesiono stawkę VAT z 7 do 22 i 23 proc. w związku z wejściem Polski do UE.

Branża ma też alternatywną propozycję: wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na te same wydatki. Ulga budowlana w PIT obowiązywała w latach 1992–2001 i była znacznie szersza niż obowiązująca dziś ulga na remont i termomodernizację (obejmowała niegdyś m.in. zakup gruntu pod budowę).