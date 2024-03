Zorganizowały ją Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju, a do dyskusji zaproszono m.in. posłów różnych partii.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że nadmiar regulacji bywa szkodliwy dla rozwoju gospodarki. Wielu z nich popierało też postulat zniesienia wprowadzonych w ostatnich latach nowych danin sektorowych, takich jak podatek handlowy, podatek bankowy, opłatę audiowizualną czy podatek cukrowy.

– Podatki te są przerzucalne i jako koszt są uwzględniane w cenie produktów i usług. A to zaburza konkurencję i uderza w konsumentów – powiedział Jakub Binkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Według FOR i ZPP przepisy karne przewidujące do 25 lat pozbawienia wolności za oszustwa związane z VAT należy uchylić, gdyż kary są rażąco nieproporcjonalne. Co na to politycy?

– To tylko górna granica kary, a konkretny wymiar zależy od wyroku sądu. Takie przestępstwa są groźne dla finansów państwa, dlatego powinno się za nie surowo karać – stwierdził poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.