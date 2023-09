Jak rozliczyć opłatę za rejestrację samochodu kupionego do firmy

Czy opłata za rejestrację zwiększy wartość początkową samochodu, która jest podstawą amortyzacji? Czy też można ją zaliczyć od razu do podatkowych kosztów? – z takim pytanie zwrócił się jeden z czytelników "Rzeczpospolitej", który prowadzi jednoosobową firmę. Na jej potrzeby kupił samochód osobowy. Następnego dnia po zapłacie i otrzymaniu faktury zarejestrował auto w wydziale komunikacji w urzędzie dzielnicy. Za rejestrację zapłacił 160 zł. Auto zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będzie rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.



Krajowa Informacja Skarbowa stoi na stanowisku, że jeżeli opłata rejestracyjna jest ponoszona w związku z dopuszczeniem samochodu do ruchu, to wydatek poniesiony z tego tytułu należy w całości doliczyć do wartości początkowej auta będącego środkiem trwałym.

Potwierdza to również odpowiedź ministra finansów na interpelację poselską nr 134. Podkreślono w niej, że auto, które wpisujemy do firmowej ewidencji środków trwałych, musi być sprawne i gotowe do używania. Poniesione w tym celu nakłady, w tym opłata za rejestrację, zwiększają wartość początkową samochodu i mogą być podatkowym kosztem poprzez amortyzację. Jeśli wartość auta nie przekracza 150 tys. zł (elektrycznego 225 tys. zł), odpisy będą kosztem w 100 proc.

Jak wyjaśnia na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik, przedsiębiorca nie rozliczy więc opłaty rejestracyjnej bezpośrednio w kosztach. Musi ją doliczyć do wartości początkowej auta i zamortyzować. Jak zauważa, będzie to dla niego nawet korzystniejsze, bo jeśli wykorzystuje samochód też prywatnie, to wydatki na jego używanie może zaliczyć do kosztów tylko w 75 proc. Skoro jednak opłata rejestracyjna zwiększa wartość początkową auta, rozliczy ją w kosztach w całości.



Autor zwraca też uwagę, że zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej do wartości początkowej samochodu nie zaliczamy wydatków na przerejestrowanie samochodu, jeżeli ich poniesienie nie było warunkiem dopuszczenia go do ruchu (a więc przyjęcia, że środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku). Uznajemy je za wydatek związany z używaniem auta i jeżeli jest wykorzystywane w celach mieszanych, rozliczamy w podatkowych kosztach w 75 proc.