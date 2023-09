Taką interpretację otrzymała spółka, zajmująca się tworzeniem programów komputerowych. W swojej siedzibie udostępnia różne zakąski i napoje bezalkoholowe. Są to m.in. orzeszki, paluszki, wafle ryżowe, owoce, warzywa, kawa, herbata, woda, soki. Korzysta z nich cały personel. Zarówno etatowcy, jak i zatrudnieni na zleceniach, czy prowadzący własną działalność współpracownicy.



Spółka zapytała, czy wydatki na przekąski i napoje można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Była przekonana, że tak. Argumentowała, że udostępnienie jedzenia i picia ogranicza przerwy na przygotowywanie posiłków, co pozwala personelowi skupić się na wykonywaniu powierzonych zadań. Co więcej, wspólna konsumpcja sprzyja integracji, wymianie pomysłów i kreowaniu nowych rozwiązań. Wpływa na polepszenie relacji w firmie.

Skarbówka w interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.329.2023.1.AJ potwierdziła, że wydatki na napoje i przekąski można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.