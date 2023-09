Przypomnijmy, iż Krajowy System e-Faktur to centralna baza, w której przedsiębiorcy będą musieli wystawiać dokumenty. Skarbówka od razu je zobaczy. Teraz KSeF jest dobrowolny. Będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Pół roku później e-fakturowanie czeka przedsiębiorców zwolnionych z podatku.

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) Ministerstwo Finansów opublikował zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2). Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML.

Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła dotychczas obowiązującą strukturę logiczną FA(1). - Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. - czytamy w komunikacie MF.



Korzyści wynikające z KSeF zdaniem MF są następujące: