Korzystną interpretację otrzymał przedsiębiorca zajmujący się montażem panelu fotowoltaicznych. Ma wadę wzroku, dlatego kupił okulary BHP oraz szkła korekcyjne.

Argumentował, że panele zakłada na skośnych dachach budynków jednorodzinnych (parterowych lub piętrowych). Jak zaznaczył, to niebezpieczna działalność, pracuje bowiem na wysokości i z groźnymi narzędziami, jak np. szlifierka kątowa.

W tym przypadku fiskus potwierdził, że niezbędne przy wykonywaniu usług montażowych okulary można rozliczyć w podatkowych kosztach firmy. Wydatki na ich zakup mają związek z działalnością gospodarczą (interpretacja numer 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD).

Przemysław Wojtasik na łamach "Rzeczpospolitej" przypomina jednak, że z reguły skarbówka nie zgadza się na wrzucenie okularów w koszty PIT. Twierdzi bowiem, że jeśli ktoś ma wadę wzroku, powinien kupić okulary korekcyjne bez względu na to, czy prowadzi firmę. Jest to wydatek osobisty i nie można go rozliczać w biznesie. Tak było w interpretacjach dotyczących np. właściciela sklepu motoryzacyjnego, informatyka czy doradcy podatkowego.