Sprawa dotyczyła spółki, która realizuje projekt centrum biurowo-konferencyjno-hotelowego. Aby znaleźć najemców podjęła współpracę z profesjonalnymi pośrednikami na rynku nieruchomości oraz komercjalizacji. Zadaniem tych zleceniobiorców było i jest wyszukanie najemców centrum i doprowadzenie do podpisana umów ze spółką. Zleceniobiorcy mają zagwarantowane w umowach dwa rodzaje wynagrodzenia: „zryczałtowane okresowe” oraz tzw. za sukces, czyli gratyfikację za przeprowadzenie pozytywnych w skutkach negocjacji z klientem i podpisanie z nim umowy.

We wniosku o interpretację pytała o sposób rozliczenia takich wydatków w kosztach podatkowych. Jej zdaniem powinny zostać one zakwalifikowane jako koszty pośrednie, ponieważ takie wydatki nie wpływają bezpośrednio na wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu. A skoro dotyczą przedziału przekraczającego rok podatkowy, to powinny być rozliczane w okresie powstawania przychodów z danej, wieloletniej umowy najmu, do której zawarcia doprowadziła usługa komercjalizacji. Mogą być więc proporcjonalnie rozliczane w czasie według wskazanego algorytmu.

Fiskus potwierdził, że wydatki związane z komercjalizacją są kosztem podatkowym. Był jednak innego zdania co do sposobu ich rozliczania. Stwierdził, że oba rodzaje wynagrodzenia - wynagrodzenia zryczałtowanego i za sukces - są wypłacane zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług mających na celu pozyskanie najemców. Dlatego w ocenie urzędników nie dotyczą umów najmu nieruchomości.

Sprawa trafiła na wokandę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zgodził się, że skoro sporne wydatki na usługi komercjalizacji dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to powinny stanowić koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.



Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 283/21). Jak relacjonuje na łamach "Rzeczpospolitej" Aleksandra Tarka, sąd zauważył, że firma skorzystała z usług zleceniobiorców, którym było wypłacane zryczałtowane wynagrodzenie za poszukiwanie klientów do najmu powierzchni albo tzw. success fee, które miało związek z konkretnym najemcą. Są one bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu i powinny być rozliczane w momencie poniesienia. Nie dotyczą bowiem umów najmu nieruchomości ani też czasu, na jaki zostały zawarte te umowy. Jak podkreślono, nie są to koszty związane z najmem.