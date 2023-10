Jak zauważa na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik to bardzo korzystne dla przedsiębiorców stanowisko, gdyż wrzucając czynsz oraz inne opłaty w koszty, sporo zaoszczędzą na podatku. Co więcej, z interpretacji wynika, że mogą to robić przedstawiciele różnych zawodów.



Jedna z najnowszych interpretacji dotyczy prowadzącego własną firmę pilota. Podpisał on umowę na świadczenie usług transportu lotniczego, jednak zlecający wymaga, aby przebywał w miejscu, z którego można dojechać do portu lotniczego poniżej 90 minut. Przedsiębiorca mieszka za daleko, żeby przybyć na czas, dlatego musiał wynająć mieszkanie bliżej portu. Skarbówka odpowiedziała, że może zaliczyć wydatki (czynsz, media, opłata dla pośrednika) do kosztów uzyskania przychodów. Uznała, że nie są to wydatki osobiste, ponieważ powodem wynajęcia mieszkania jest nawiązanie współpracy i świadczenie usług dla kontrahenta (interpretacja nr0114-KDWP.4011.105. 2023.1.ŁZ).

Korzystną interpretację otrzymał również prowadzący działalność gospodarczą koszykarz (nr 0115-KDIT3.4011.533.2023.2.JS). Wynajął mieszkanie w mieście, w którym trenuje. Argumentował, że gdyby nie wynajął mieszkania, nie mógłby stawiać się na treningach i meczach, do czego zobowiązuje go umowa z klubem. Jej rozwiązanie spowoduje brak przychodów z działalności.



Przemysław Wojtasik przypomina, że we wcześniejszych interpretacjach skarbówka zgadzała się na rozliczanie kosztów także w innych branżach. Na przykład przez informatyka czy prawnika.