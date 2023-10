W 2024 r. będą obowiązywać niższe limity podatkowe

- statusu małego podatnika (2 mln euro).



Przykładowo limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym, który uprawnia podatnika do opłacania w następnym roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został określony jako 2 mln euro. W 2023 r. wynosi zatem 9 645 400 zł. Na przyszły rok limit ten będzie niższy i wyniesie 9 218 200 zł. Z kolei limit przychodów z działalności gospodarczej w 2022 r. uprawniający do kwartalnego opłacania w bieżącym roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 965 440 zł, natomiast na przyszły rok jest to kwota 921 820 zł przychodów uzyskanych w 2023 r. (200 tys. euro).

Co ważne, limity te stosuje się tylko w odniesieniu do podmiotów, które kontynuują prowadzenie działalności gospodarczej, nie dotyczy on natomiast podatników rozpoczynających działalność. Mogą oni płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów.



Limit 2 mln euro (bez zaokrąglenia do 1 tys. zł) odnosi się do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody w poprzednim roku przekroczą tę kwotę, mają obowiązek prowadzić w następnym roku pełną księgowość.

W 2024 r. mniej podmiotów będzie mogło skorzystać z uproszczeń związanych z posiadaniem statusu małego podatnika, który funkcjonuje zarówno w ustawach o podatkach dochodowych (PIT, CIT), jak i w ustawie o VAT. Limit w tym przypadku to 2 mln euro przychodów w poprzednim roku.