Tak wynika z interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.395. 2023.2.KM, którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisał Przemysław Wojtasik.



Reklama

Wystąpiła o nią spółka z branży informatycznej, która zatrudnia pracowników oraz ma współpracowników na zasadach B2B. Firma postanowiła wprowadzić dla całej załogi nieodpłatny benefit w postaci prywatnej opieki medycznej. Składka na dodatkowe ubezpieczenie medyczne ma być elementem wynagrodzenia.

Spółka zapytała, czy wydatki na pakiety zdrowotne może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Argumentowała, że wprowadza benefit po to, aby poprawić zdrowie pracowników/współpracowników oraz zapewnić im dostęp do specjalistów z zakresu medycyny. Ma to zmniejszyć absencje i podnieść efektywność załogi.



Te argumenty przekonały fiskusa, który przyznał, że wydatki związane z ubezpieczeniami na zdrowie pracowników oraz współpracowników mogą przysłużyć się do poprawy ich zdrowia, a tym samym do podniesienia efektywności spółki. Uznano więc, że „istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami, a osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodów i zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła”.