Co trzeba wiedzieć o KSeF? Ruszyła rządowa akcja informacyjna

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Od 1 lipca przyszłego roku system będzie obowiązkowy.



Reklama

To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

Z e-fakturowania wyłączone są faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C). Przewidziano także odroczenia terminu wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania dla określonych grup podatników, po to aby dać im wydłużony okres na dostosowanie się do zmian i wdrożenie KSeF. Podatnicy zwolnieni z VAT lub wykonujący wyłącznie czynność zwolnione od podatku są zobligowani do wdrożenia e-fakturowania w KSeF dopiero od 1 stycznia 2025r.

W tym tygodniu rozpoczęła się długo oczekiwana rządowa akcja informacyjna o KSeF dla małych firm. Jak relacjonuje na łamach "Rzeczpospolitej" Paweł Rochowicz kilka tysięcy internautów wzięło udział w webinariach, które były zorganizowane w środę 22 listopada przez władze skarbowe we wszystkich województwach.

To początek akcji edukacyjnej dla mikroprzedsiębiorców, w której poszczególne izby administracji skarbowej zorganizują webinaria w kolejne środy: 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia.