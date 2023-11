Jak relacjonuje na łamach "Rzeczpospolitej" Paweł Rochowicz, wielką niewiadomą pozostaje wprowadzenie minimalnego opodatkowania dla spółek wykazujących niskie dochody lub straty. Teoretycznie od 1 stycznia ma obowiązywać wprowadzony w tzw. Polskim Ładzie podatek minimalny od firm wykazujących straty lub rentowność poniżej 2 proc. Miałby być rozliczony w 2025 r. "Jego losy pozostają jednak niejasne, zwłaszcza że Polska powinna i tak wprowadzić inną daninę o podobnej nazwie: globalny podatek minimalny (zwany też „drugim filarem” od angielskiej nazwy Pillar 2). Ma on gwarantować zapłacenie podatku dochodowego na poziomie co najmniej 15 proc. Dotychczas jednak w Sejmie nie zaczęły się prace legislacyjne zmierzające do wdrożenia tego podatku" - pisze Rochowicz.

Najpoważniejszą zmianą w VAT będzie – od 1 lipca 2024 r. – uruchomienie nowego sposobu fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

Oznacza to dla firm poważne zmiany w systemach księgowości i obiegu dokumentów. Jak zauważył podczas konferencji Tomasz Sitarek, dyrektor w PwC, może to być okazja do poprawy działania firmy. – Wykorzystajmy ten „remont kuchni” do uporządkowania całego „domu”. Przy okazji KSeF można bowiem dokonać np. przeglądu poprawności stosowania klasyfikacji towarów na potrzeby VAT – zachęcał Sitarek.

Podczas konferencji omówiono też główne pola zainteresowania kontrolerów skarbowych. – Wciąż są to obszary VAT i ceny transferowe, ale ostatnio bardzo często wszczynane są też kontrole rozliczeń podatku u źródła. Równie aktywnie szef Krajowej Administracji Skarbowej bada, czy podatnicy mogą zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – mówiła Magdalena Gromek, radca prawny w PwC.