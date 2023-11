– Nie ma więc ulgi na klasyczny bon do supermarketu. Skarbówka zgadza się natomiast, że zwolnione z podatku mogą być tzw. karty przedpłacone. Umożliwiają one płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym koncie. Fiskus potwierdza, że dofinansowanie takiej karty jest świadczeniem pieniężnym. Nie ma też problemów z biletami wstępu (do kina, teatru czy na koncert) oraz kartami na zajęcia sportowe. One także są objęte podatkową ulgą – wyjaśnia w artykule Piotr Popek.

Co więcej, świadczenia są też zwolnione ze składek ZUS. Jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, zwolnione są nie tylko paczki czy pieniądze, ale także bony i talony. - Nie ma ograniczeń co do wysokości świadczenia, co oznacza, że jeśli dostaniemy prezent za 2 tys. zł, będzie nieoskładkowany zarówno w tym roku, jak i w następnym – podkreśla ekspert.