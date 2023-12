Interpretację korzystną dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opisuje na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik.



Wystąpił o nią informatyk, który w swojej firmie wykorzystuje leasingowany samochód z instalacją LPG. Służmy mu on przede wszystkim do dojazdów do klientów. Zamierza też kupić drugi pojazd, hybrydowy. Tłumaczył, że będzie tańszy w utrzymaniu. Co więcej, jest też mniejszy, łatwiej znajdzie więc miejsce do parkowania i sprawniej będzie się poruszał w miejskich korkach. Przedsiębiorca zwrócił również uwagę, że coraz częściej na parkingach pojazdy wyposażone w instalacje LPG mają zakaz wjazdu. Dlatego potrzebne jest mu auto, które można wszędzie zaparkować.

Skarbówka (numer interpretacji: 0115- -KDIT3.4011.599.2023.2.AD) przyznała, że ustawa o PIT nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu. Nie wprowadza też ograniczeń co do ich ilości. Jeśli wszystkie pojazdy są używane do biznesowych celów, można je rozliczać w firmie.

