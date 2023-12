W ocenie sądu ulgi nie wyklucza to, że wydatki na sponsoring spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Przepisy nie stanowią też, w jakim źródle można rozliczać ulgę. Jak podkreślono, gdyby ustawodawca chciał takie ograniczenie wprowadzić, na pewno by to zrobił.

Czytaj więcej Podatki Ulga na sponsoring bez ograniczeń Skarbówka się myli, twierdząc, że ulga nie przysługuje na koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych.