W dzisiejszym globalnym świecie transakcje z zagranicznymi kontrahentami to dla wielu przedsiębiorców codzienność. Transakcje takie zawierane są zazwyczaj w walucie obcej, co prowadzi do powstawania różnic kursowych. W zależności od wahań kursów na rynku walutowym, mogą one być dodatnie lub ujemne, co przekłada się na przychody lub koszty podatkowe.