– Ktoś kto ma firmę nie wszystko kupuje dla działalności. Robi też zakupy prywatne i w takim przypadku działa jako konsument. Sprzedawca musi więc wprowadzić taki system, który pozwoli na ustalenie w jakim charakterze działa nabywca. A nie będzie to proste. Co prawda można próbować to ustalić przez tzw. białą listę, ale nie każdy podatnik jest w niej ujęty. Jakimś rozwiązaniem jest też wprowadzenie zmian w regulaminach sprzedaży i wymaganie deklaracji w jakim charakterze występuje klient. Niemniej zasadniczo będzie się to sprowadzało do oświadczenia i dobrej wiary – tłumaczy ekspert na łamach „Rzeczpospolitej".

Co grozi przedsiębiorcy za wstawienie faktury konsumenckiej do KSeF? - Co prawda ustawodawca nie przewidział za to kar finansowych, jak w przypadku, gdy faktura jest objęta obowiązkowym KSeF, a nie została wysłana do systemu. Niemniej nie wyklucza to ogólnej odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie z kodeksu karnego skarbowego – wyjaśnia Jerzy Martini.