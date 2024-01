Czwarta: ulgi, uzależnione od formy opodatkowania. Przykładowo, na ryczałcie bądź liniówce nie rozliczymy się razem z małżonkiem. Nie skorzystamy też z odpisu od podatku na dzieci. Na skali są takie możliwości.

Wybierając formę opodatkowania trzeba też pamiętać o ustawowych wyłączeniach. Na przykład z ryczałtu mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego (w 2024 r. jest to 9 218 200 zł). Ryczałtu nie może wybrać także podatnik, który m.in. osiąga przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy przychody z prowadzenia apteki. Z kolei wybór wybór podatku liniowego jest możliwy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik pracował na rzecz byłego pracodawcy (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Aby zmienić formę opodatkowania, należy sporządzić na piśmie oświadczenie i złożyć je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Można to także zrobić za pośrednictwem CEIDG, poprzez zmianę danych we wpisie. Podatnik ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.