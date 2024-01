Mimo, że termin na implementację unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął w grudniu 2021 r., a od 17 grudnia 2023 r. już nie tylko najwięksi pracodawcy i podmioty regulowane, ale również podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę od 50 do 249 osób, powinny ustanowić wewnętrzne procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, to prace nad krajową ustawą nadal nie zostały zakończone. Wbrew zapowiedziom Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2023 r. o zbliżającym się końcu prac procesu rządowego, projekt nie został skierowany do Sejmu przed końcem kadencji.