O problemach przedsiębiorców z nadużywaniem blokady kont w ramach tzw. mechanizmu STIR oraz zabezpieczeń wydawanych jeszcze przed decyzją skarbówki pisze w piątkowej „Rzeczpospolitej” Aleksandra Tarka.



Jak tłumaczy Jerzy Martini, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy, to instytucja, która pozwala zabezpieczyć się na majątku podatnika na czas postępowania podatkowego lub kontroli – na poczet ewentualnego przyszłego zobowiązania.

– Problem w tym, że w momencie ustanawiania zabezpieczenia nie wiadomo, ile wyniesie np. zaległość podatkowa i czy w ogóle powstała. Fiskus najchętniej zabezpiecza się, blokując konta podatników, bo to najprostszy sposób. Tymczasem jest to rozwiązanie absolutnie atomowe, bo gdy zostanie uruchomione, to na ogół oznacza eksterminację biznesu. I coraz częściej jest nadużywane – wskazuje Jerzy Martini.

Wtóruje mu doradca podatkowy, Mariusz Korzeb. – Narzędzia pozwalające na blokowanie kont podatników nie mogą być zabawką w rękach urzędników. Nie można ich stosować bezrefleksyjnie, bo stanowią ogromne i realne zagrożenie dla egzystencji firm, które od lat funkcjonują na rynku – mówi.

Marcin Kopczyk, doradca podatkowy i partner w kancelarii Taxberg nie ma wątpliwości, że to zła praktyka. - Państwo musi mieć możliwość walki z oszustami, samo rozwiązanie jest dobre, ale nie można działać na oślep. Konieczna jest pilna zmiana w podejściu do stosowania blokad STIR, bo są tak samo groźne dla biznesu, jak zabezpieczenia przed wydaniem decyzji. Nowe kierownictwo resortu finansów musi dostrzec problem i przywrócić ich pierwotną funkcję, tj. precyzyjne stosowanie wyłącznie do organizatorów karuzel VAT – apeluje na łamach "Rzeczpospolitej" ekspert.