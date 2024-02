Wejście w życie KSeF będzie oznaczać koniec not korygujących

Zdarza się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Obecnie w takich przypadkach sprzedawca (wystawca faktury pierwotnej zawierającej błąd) wystawia fakturę korygującą. Jeżeli jednak błędy są mniejszej wagi i dotyczą m.in. daty wystawienia faktury, adresu kontrahenta, jego nazwy czy numeru NIP, to nabywca towaru lub usługi, który taki błąd zauważył, może wystawić notę korygującą i przesłać ją do dostawcy. Wystawiona przez nabywcę nota wymaga zaakceptowania jej przez wystawcę faktury.

Po wejściu w życie Krajowego Systemu e-Faktur nabywca nie będzie mógł samodzielnie skorygować nawet drobnych błędów formalnych, a zmiany dotyczące faktur będą mogły być wprowadzane tylko przez sprzedawcę.

Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Julita Karaś-Gasparska, nabywca, który zauważy nawet niewielki błąd w wystawionej fakturze, będzie musiał każdorazowo skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania faktury korygującej. Błąd zostanie poprawiony dopiero po wprowadzeniu faktury korygującej przez sprzedawcę do systemu KSeF. Sprzedawca będzie musiał wystawić fakturę korygującą i przesłać ją do KSeF także w przypadku błędów, które obecnie (do końca czerwca br.) mogą zostać „naprawione” notą korygującą wystawioną przez nabywcę, takich jak m.in. data wystawienia faktury, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy lub numery NIP, data dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury czy nazwa (rodzaj) towaru lub usługi.

Przypomnijmy, iż Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

W styczniu resort finansów poinformował, że system nie wejdzie w życie w 2024 roku. - Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu – powiedział Andrzej Domański, minister finansów.