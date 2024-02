Koszty

Druga ważna kwestia to koszty biznesu. Na skali oraz liniówce odliczamy je od przychodu. W efekcie płacimy podatek od dochodu. Na ryczałcie nie ma takiej możliwości, daninę liczymy od samego przychodu. Koszty więc nam przepadają.

Składka zdrowotna

Kolejna istotna sprawa to składka zdrowotna. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali liczą ją od dochodu, stawka to 9 proc. Na liniowym PIT wynosi 4,9 proc. U ryczałtowców jej wysokość zależy od przychodów (są podzieleni na trzy grupy). Na ryczałcie i liniówce można odliczyć część albo całą składkę.

Ulgi

Podejmując decyzję o wyborze formy rozliczeń powinniśmy też sprawdzić, z jakich możemy skorzystać preferencji. Najwięcej mają przedsiębiorcy na skali, którzy mogą rozliczyć się razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Mogą też skorzystać z ulgi na dzieci (odpis od podatku). Ryczałtowcy i liniowcy mają mniejsze możliwości.

Wybierając formę opodatkowania trzeba też pamiętać o ustawowych wyłączeniach. Na przykład z ryczałtu mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego (w 2024 r. jest to 9 218 200 zł). Ryczałtu nie może wybrać także podatnik, który m.in. osiąga przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy przychody z prowadzenia apteki. Z kolei wybór wybór podatku liniowego jest możliwy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik pracował na rzecz byłego pracodawcy (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy na liniowym PIT oraz skali zapłacą 4 proc. daniny solidarnościowej od dochodu powyżej 1 mln zł. Na ryczałcie jej nie ma.

Jak zmienić formę opodatkowania

Aby zmienić formę opodatkowania, należy sporządzić na piśmie oświadczenie i złożyć je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Można to także zrobić za pośrednictwem CEIDG, poprzez zmianę danych we wpisie. Podatnik ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.