Co można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję? Jest wyrok

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku przepisami Polskiego Ładu wydatki na ekspansję, które są kosztem uzyskania przychodów, można dodatkowo odliczyć od dochodu. Do 1 mln zł rocznie.

W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyjaśnił, że ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz firm niepowiązanych.

Orzeczenie dotyczyło spółki, która chciała skorzystać właśnie z ulgi na ekspansję. Firma wystąpiła o interpretację, ponieważ miała kilka wątpliwości. Chciała m.in. potwierdzenia, że preferencją objęte są koszty ofertowe w postaci wydatków na wynagrodzenia wybranych pracowników działu handlowego, konstrukcyjnego i technologicznego za czas pracy na przygotowanie kalkulacji cenowej produktów na potrzeby dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu oraz w celu składania ofert.

Fiskus wyjaśnił, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w związku z ulgą na ekspansję są te z art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. b-c ustawy o CIT. A to wydatki na zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz ich zakwaterowania i wyżywienia.

WSA (sygn. akt: I SA/Bk 465/23) przyznał rację skarbówce. Oznacza to, że sporne wydatki na wynagrodzenia pracownicze za czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym firmom nie podlegają uldze.