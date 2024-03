Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

W styczniu resort finansów poinformował, że system nie wejdzie w życie w 2024 roku. - Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu – powiedział Andrzej Domański, minister finansów.

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Paweł Rochowicz, data uruchomienia obowiązkowego systemu nie jest jeszcze znana. Choć w trakcie konsultacji urzędnicy MF sugerowali, że można by wystartować już 1 stycznia lub 1 lipca 2025 r. Jednak, jak zauważa doradca podatkowy Iwona Biernat-Baran, dla firm i ich księgowych te terminy nakładałyby się na podsumowania roku albo na sezon urlopowy. – Być może dobrym terminem na start byłby 1 kwietnia albo w ogóle jesień 2025 r., gdy działy księgowości nie są obciążone pracą nad rocznymi podsumowaniami – sugeruje ekspertka.