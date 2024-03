Przedsiębiorca wyjaśnił we wniosku o interpretację, że musi przestrzegać zasad wyglądu zawartych w regulaminie linii lotniczych, z którymi współpracuje. Obowiązuje go ściśle określony ubiór, w regulaminie podany jest nie tylko kolor, fason oraz rodzaj tkanin, ale także dokładne wymiary akcesoriów. Ubrania kupuje w specjalnym sklepie. Część wydatków jest mu zwracana, ale pozostałe musi pokryć z własnej kieszeni.



W związku z tym steward zapytał, czy wydatki na poszczególne elementy garderoby (marynarka, kamizelka, koszula, spodnie, podkoszulek, krawat, płaszcz zimowy, płaszcz przejściowy, szal, poszetka, obuwie, pasek do spodni, skarpety) oraz akcesoria, takie jak spinka do krawata, zegarek, identyfikatory czy przypinki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Był przekonany, że tak, ponieważ są to rzeczy wykorzystywane do świadczenia firmowych usług. Zapewnił przy tym, że nie używa ich prywatnie.



Fiskus w interpretacji nr 0115-KDIT3.4011.29.2024.2.PS zgodził się na rozliczenie wydatków, ale tylko na rzeczy nabywane we wskazanym przez linie lotnicze sklepie, które są obligatoryjnym elementem umundurowania i ze względu na wygląd, fason czy logo nie da się ich używać prywatnie. Skarbówka potwierdziła, że takie rzeczy można uznać za strój służbowy. Pozostałych zakupów nie wolno rozliczać w kosztach, ponieważ są to wydatki osobiste.