Koniec z zerowym VAT na żywność to dodatkowe formalności dla sprzedawców

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. Została wprowadzona z powodu wysokiej inflacji za styczeń 2022 roku (9,2 proc. rok do roku).

Reklama

Reklama

We wtorek Ministerstwo Finansów poinformowało o nieprzedłużaniu zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Resort wyjaśnił, że decyzję podjęto "w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych".

VAT na podstawowe produkty spożywcze wróci od kwietnia do poziomu 5 proc. Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Paweł Rochowicz, taka zmiana oznacza konieczność przeprogramowania kas fiskalnych dla podatników prowadzących sprzedaż detaliczną żywności. W kasach jest bowiem zainstalowany tzw. schodek podatkowy, czyli blokada sprzedaży po zawyżonej stawce VAT.

Na ogół każdy użytkownik kasy może przeprowadzić taką zmianę. Ważne jest, by od 1 kwietnia artykuły spożywcze, które dotychczas były objęte tymczasową zerową stawką, znów sprzedawać ze stawką 5 proc. jak przed 1 lutego 2022 r. To właśnie wtedy wprowadzono to nadzwyczajne złagodzenie.

Dziennikarz „Rzeczpospolitej” zwraca uwagę, że znacznie większy kłopot mogą mieć podatnicy, którzy w czasie obowiązywania zerowej stawki uzyskali tzw. wiążącą informację stawkową (WIS). To oficjalne potwierdzenie z administracji skarbowej, że dany towar odpowiada konkretnemu kodowi klasyfikacji statystycznej (CN lub PKWiU), a tym samym, że podlega konkretnej stawce VAT. Utracą bowiem ważność WIS wydane na żywność, która korzystała z zerowej stawki.