Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. W styczniu resort finansów poinformował, że system nie wejdzie w życie w 2024 roku. - Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu – powiedział wówczas Andrzej Domański, minister finansów.

To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

„Rzeczpospolita” zapytała Ministerstwo Finansów o plan szkoleń z KSeF w związku z tą rewolucją. Z odpowiedzi nadesłanej przez biuro prasowe resortu wynika, że będą przeprowadzone w każdym powiecie. „Ich celem będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących korzystania z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez MF, czyli Aplikacji Podatnika KSeF, Aplikacji Mobilnej KSeF i e-mikrofirmy” – zapowiada MF. Planowane są również webinaria poświęcone konkretnym tematom dotyczącym wdrożenia KSeF. Będą przeznaczone dla różnych grup, w tym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Będą też indywidualne konsultacje z podatnikami co do użycia tych narzędzi.