Rewolucja w fakturach. Ministerstwo Finansów ujawniło, co zmieni się w KSeF

Obowiązek e-fakturowania w jednym momencie dla wszystkich podatników

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zapowiedział ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników. - W odpowiedzi na postulaty rynku, podjęliśmy decyzję, że obowiązek e-fakturowania będzie wprowadzony w jednym momencie dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Nie będzie różnicowania terminów stosowania KSeF w zależności od statusu podatnika – poinformował szef KAS.

Zmian będzie więcej. MF zakłada odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Jak wyjaśniono, da to przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie systemów IT do KSeF. Resort zaproponuje też dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP, uznanych za faktury.

W okresie przejściowym dla wszystkich podatników wprowadzona zostanie opcja wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego.



Co więcej, dopuszczona zostanie możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. - Odpowiadając na wątpliwości i postulaty dotyczące sposobu postępowania z tzw. fakturą konsumencką, planujemy dopuszczenie możliwości wystawiania takich faktur w KSeF. Zapewnimy konsumentowi dostęp do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF) - głosi komunikat resortu finansów.



W trakcie konsultacji przedsiębiorcy zgłaszali problem z identyfikacją statusu nabywcy w fakturze. - Dlatego proponujemy zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Usuniemy też sygnalizowany problem wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT. Wprowadzimy „samoidentyfikację” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej — wylicza MF. B



W reakcji na zgłoszenia dotyczące braku możliwości przesyłania załączników przez KSeF pojawi się dodawanie załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”. Jak zaznaczono, w okresie niezbędnym do dostosowania rozwiązań, zapewnione zostanie dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania KSeF dla faktur za takie czynności.