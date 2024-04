Jak wybrać kasowy PIT

Przedsiębiorcy, którzy się zdecydują na nowe zasady, muszą prowadzić ewidencję faktur dokumentujących rozliczane metodą kasową przychody.

Z projektu ustawy wynika, że o wyborze nowej formy rozliczeń trzeba będzie poinformować skarbówkę – do 20 lutego danego roku. Rozpoczynający działalność w trakcie roku muszą złożyć oświadczenie w tej sprawie do 20 dnia następnego miesiąca, a jeśli zaczęli biznes w grudniu – do końca roku.

Zgodnie z projektem przedsiębiorca, który ją zastosuje i tak będzie musiał po dwóch latach (od dnia wystawienia faktury) wykazać przychód. Nawet jeśli nadal nie otrzymał zapłaty od kontrahenta.