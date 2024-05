Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik w swoim najnowszym artykule przypomina, że ulga na składki zdrowotne obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Korzystają z niej przedsiębiorcy na ryczałcie oraz liniowym PIT. Ulga jest na składki zapłacone za siebie, a także osoby współpracujące, np. małżonka albo rodzica. Ryczałtowcy odliczają połowę składek od przychodu. Liniowcy mają dwie możliwości. Pierwsza – zaliczać składki do kosztów uzyskania przychodów. Druga – odliczać od dochodu. Obowiązuje jednak limit, obecnie wynosi 11 600 zł, w 2023 r. było to 10 200 zł.

Część przedsiębiorców może jeszcze rozliczać się w formie karty podatkowej (ci, którzy są na niej od 2021 r.). Oni też mają ulgę, mogą odpisać od podatku 19 proc. składki (kartowicze nie mają jednak dopłat w rozliczeniu rocznym, bo go nie sporządzają). Z ulgi nie mogą skorzystać natomiast przedsiębiorcy na skali. Nie odliczają oni ani składki płaconej za poszczególne miesiące, ani dopłacanej w rozliczeniu rocznym.

We wtorek 20 maja minął termin rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 roku. Część przedsiębiorców (dotyczy to szczególnie tych na ryczałcie) musiało dopłacić. Czy mogą skorzystać z ulgi na? Tak, jeśli kontynuują formę rozliczenia z ubiegłego roku — dotyczy to ryczałtowców i przedsiębiorców na liniowym PIT.

Z ulgi na dopłacone składki nie skorzystają natomiast przedsiębiorcy, którzy byli w zeszłym roku na ryczałcie, a teraz są na liniówce albo skali. A także ci, którzy zmienili liniowy PIT na ryczałt lub skalę. Dopłaty nie odliczą też przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku byli na skali PIT, a teraz są na ryczałcie albo liniówce.