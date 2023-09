Zmiany w firmie zaopiniuje fiskus. Nowy obowiązek już od 15 września

Tak wynika z nowelizacji, która ma obowiązywać od 15 września, a którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Przemysław Wojtasik. Nowe przepisy to implementacja unijnej dyrektywy 2019/2121, która dotyczy przekształceń, podziałów czy połączeń dokonywanych z udziałem firm z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami zarząd spółki, która chce przeprowadzić proces przekształcenia, podziału bądź połączenia, występuje do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności transakcji z polskim prawem. Składa też wniosek o opinię w sprawie podatkowych aspektów restrukturyzacji. Sąd rejestrowy przesyła go szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. A ten sprawdza, czy celem transakcji nie jest czasem unikanie opodatkowania. Doradca podatkowy Tomasz Piekielnik wskazuje na łamach "Rz", że we wniosku o opinię spółka powinna skupić się na pokazaniu ekonomicznego uzasadnienia restrukturyzacji. - Załóżmy, że łączy się z firmą z Holandii. Powinna wykazać, że robi to dlatego, aby wejść ze swoimi produktami na tamtejszy rynek. Fiskus może z kolei podejrzewać, że celem połączenia jest chęć wykorzystania korzystnych podatkowo przepisów holenderskich – tłumaczy ekspert.



Szef KAS na wydanie opinii będzie miał miesiąc, ale może wydłużyć ten termin o trzy miesiące. Może też odmówić. Z jakiego powodu? Jeżeli ma „uzasadnione przypuszczenie”, że transakcja przyniesie korzyści podatkowe, a sposób działania jest sztuczny.

Odmowa wydania opinii nie będzie zamykać drogi do restrukturyzacji, bo ostateczną decyzję podejmuje sąd rejestrowy. A co jeśli sąd rejestrowy nie wyda spółce zaświadczenia o zgodności transgranicznej transakcji z polskimi przepisami? - powinna ona zmienić swe założenia i ponownie wystąpić z wnioskiem – tłumaczy Michał Roszkowski, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Accreo.

Tomasz Piekielnik zwraca natomiast uwagę, że odmowę wydania opinii (albo samą opinię) można zaskarżyć do sądu administracyjnego. – Oczywiście spór z fiskusem wydłuża całą operację – podkreśla.