Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły

Pierwszy pakiet deregulacyjny to blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym. 5 kwietnia trafił on do konsultacji.