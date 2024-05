Zastępczyni szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. przedsiębiorczości poinformowała, że w pierwszym kwartale 2024 r. o 13 proc. spadła ogólna liczba kontroli podatkowych w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r. W przypadku kontroli VAT spadek wyniósł nawet więcej, bo 19 proc.



Jak relacjonuje na łamach „Rzeczpospolitej” Paweł Rochowicz, przedstawiciele KAS zadeklarowali podczas posiedzenia, iż w związku z postępującą cyfryzacją rozliczeń coraz większą rolę będą odgrywały tzw. czynności sprawdzające, czyli weryfikowanie rozliczeń firm na podstawie elektronicznie dostarczonych danych. Już w lutym 2024 r. rozesłano do urzędów skarbowych zalecenie, aby u mikroprzedsiębiorców klasyczne kontrole były podejmowane tylko w ostateczności. Równocześnie zalecono, by kontrole nie trwały dłużej niż sześć dni. To nawiązanie do proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w prawie przedsiębiorców, zakładających skrócenie czasu kontroli z 12 do 6 dni w roku.

Małgorzata Krok zapowiedziała wdrożenie programu „Karta 360 stopni dla przedsiębiorcy”. – Obsługujący przedsiębiorców urzędnik będzie miał pełny wgląd w sytuację danej firmy i poinformuje go, czy np. nie ma zaległości w podatkach i czy wszystkie jego dane są aktualne – wyjaśniała wiceszefowa KAS.