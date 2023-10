Swoje biuro w Krakowie otwiera właśnie irlandzka firma RKD (w planach mając zatrudnienie w Polsce do 50 osób), której szerokie uznanie przyniosło zaprojektowanie głównej siedziby Microsoft w Dublinie, docenione w formie licznych nagród i wyróżnień, jak również Guinness Storehouse, także zlokalizowanego w stolicy Republiki Irlandii, który stał się wiodącą irlandzką atrakcją turystyczną. RKD ma za sobą 110-letnią tradycję, a obecnie zatrudnia 250 osób w sześciu europejskich biurach. Specjalizuje się w usługach architektonicznych, inżynierskich i zarządzania międzynarodowymi projektami.

Z czego słynie irlandzki biznes?

Innymi dziedzinami, w których słynie irlandzki biznes i dał się w nich poznać w świecie są np. usługi i doradztwo informatyczne, cyberbezpieczeństwo, inżynieria w zakresie rolnictwa i hodowli czy ochrona środowiska. Już od lat 90. ubiegłego wieku obecna w Polsce jest wywodząca się z Tuam, miasta położonego na północnym zachodzie irlandzkiego hrabstwa Galway, firma JFC, która tworzy i wdraża u nas innowacyjne rozwiązania dla branży rolniczej, sektora samorządowego, oczyszczalni ścieków bądź zastosowań morskich. JFC jest także od wielu lat bramą do Polski i regionu Europy Środkowej i Wschodniej dla wielu innych irlandzkich producentów, dzięki swojemu umiejscowieniu w silnej sieci partnerów handlowych na tych rynkach i utrzymywaniu z nimi owocnych relacji.

Na polskim rynku aktywny jest lokalny oddział Enterprise Ireland, irlandzkiej agendy rządowej udzielającej wsparcia tysiącom tamtejszych firm w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach, mającej 50 biur w 24 krajach. W rankingu serwisu Pitchbook opublikowanym w 2022 roku organizację tę przedstawiono jako najaktywniejszego inwestora na rynku europejskim, z aż 988 inwestycjami w latach 2018-2022. Enterprise Ireland w br. obchodzi ćwierćwiecze swej działalności, a jej warszawskie biuro także działa od 25 lat wspomagając irlandzkie firmy wchodzące i działające na rynku polskim oraz rynkach bałtyckich.

Czytaj więcej Nowe Rynki Zachodnia Irlandia coraz ciekawszym kierunkiem dla polskich MŚP Pole działania dla polskiego eksportu i inwestycji w Republice Irlandii jest szerokie, a wykorzystane jedynie częściowo. Ostatnio znaczący potencjał w tej kwestii wykazuje zachodnia część tego kraju, z którym naprawdę sporo nas łączy.

Wartość ubiegłorocznej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Irlandią to ok. 6 mld euro, z czego ok. 2/3 przypadło na eksport z Irlandii do Polski – przy tym wzrost rok do roku wyniósł 10 proc. Dara Calleary, minister stanu w irlandzkim departamencie przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia, już podczas swojej wizyty w Polsce przed kilkoma miesiącami wyraził opinię, że 2023 okaże się rekordowym rokiem pod względem wartości obustronnej wymiany handlowej między naszymi krajami. Aktualnie zdanie to podtrzymują przedstawiciele warszawskiego biura Enterprise Ireland, np. senior market advisor Bartosz Siepracki, który wspomniał o tym przy okazji swojej wypowiedzi na temat wielkoskalowych centrów danych realizowanych przez irlandzkie firmy dla największych międzynarodowych firm technologicznych. - W Polsce według analiz Audytel powierzchnia centrów danych ma wzrosnąć ze 122 tys. m2 w 2023 do 176 tys. m2 w 2028 roku i w związku z tym widzimy coraz większe zainteresowanie tym sektorem ze strony irlandzkich firm. Warto zauważyć, że według naszych ostatnich szacunków w tym roku padnie rekord jeśli chodzi o wartość wymiany handlowej między Polską a Irlandią – zaznaczył Bartosz Siepracki.