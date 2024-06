To zła wiadomość dla wielu polskich firm, w tym także dla eksporterów, którzy importują wiele surowców i półproduktów z Chin potrzebnych do wytworzenia ich własnych towarów. Opłacalność ich biznesów może zatem ucierpieć ze względu na wzrost kosztów transportu z Azji. To o tyle istotne, że około 30 proc. naszego importu ma charakter pro-eksportowy. Z półproduktów i dzięki surowcom z Chin wytwarzane są wyroby sprzedawane następnie na rynkach europejskich.

Dlaczego rosną ceny transportu z Chin?

Co jest przyczyną tak ostrego wzrostu cen transportu kontenerów z Chin? Są dwie główne przyczyny. Pierwsza to konflikt na Morzu Czerwonym, które jest jedną z głównych dróg morskich świata. Tą drogą przepływa od 12 do 15 proc. globalnego ruchu towarowego, w tym większość eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej (Arabskiej). Rocznie przepływają tamtędy towary warte 1 bln dolarów. Tymczasem od grudnia 2023 r. Morze Czerwone, a dokładnie cieśnina Bab al-Mandab, jest miejscem ataków na statki handlowe. Atakującymi są jemeńscy rebelianci Huti, którzy momentami intensyfikują swe działania. Ich ataki zwiększyły ceny frachtu, a armatorzy muszą wydłużać trasy. Wielu z nich wybiera teraz dłuższą drogę z Azji do Europy ograniczając tym samym ryzyko, ale efektem jest wzrost kosztów transportu kontenerów.

Druga przyczyna to wzrost importu do Europy i Rosji, tyle że już bez zwrotnego eksportu do Chin, a co za tym idzie nie wracają tam kontenery. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie statki transportowe płyną drogą zastępczą przez Przylądek Dobrej Nadziei. Dłuższy czas transportu spowodował większe zapotrzebowanie na kontenery, ale jednocześnie w Chinach pozostało ono na niezmienionym poziomie.