Czytaj więcej EXPO Światowa Wystawa Expo 2030 odbędzie się w Rijadzie Stolica Arabii Saudyjskiej wygrała dziś w głosowaniu krajów - członków Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych już w pierwszej rundzie. I to Rijad będzie gospodarzem Expo 2030.

Firma RIMOND ma doświadczenie jeśli idzie o tworzenie pawilonów na Expo, gdyż na Wystawie Światowej w Dubaju wybudowała zjawiskową, ogromną kopułę Al Wasl Plaza oraz pawilony narodowe: Bahrajnu, Hiszpanii, Finlandii i Nowej Zelandii.

Dwa konkursy

Jak przypomina Agencja w swym komunikacie w celu wyłonienia i późniejszej realizacji koncepcji Pawilonu Polski zorganizowano dwa konkursy. Pierwszy z nich miał na celu wypracowanie koncepcji architektonicznej i został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich właśnie na zlecenie PAIH. Już podczas jego rozstrzygania powstały pierwsze problemy. Zgodnie z pierwotnym założeniem konkurs miał być rozstrzygnięty na początku lutego 2023 r. Jednak w lutym 2023 ówczesny zarząd PAIH nie zaakceptował rozstrzygnięcia konkursu i zdecydował o wyróżnieniu wszystkich pięciu finalistów, zapowiadając „wypracowanie ostatecznego projektu we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury”. Finalnie w kwietniu 2023 r. Agencja ogłosiła, że po konsultacjach z japońską firmą doradczą, do realizacji skierowana zostanie koncepcja Alicji Kubickiej i Borji Martineza Gomeza. Zaproponowany do realizacji projekt narodził się z fascynacji architektów geometrią spirali występującej w przyrodzie we wszystkich jej skalach. Koncepcja swą formą podkreśla też metaforycznie znaczenie nieodłącznego Polakom „genu kreatywności”, który rozprzestrzenia się ponad granicami kraju. Ma to być pawilon drewniany o lekkiej konstrukcji (ze sklejki drewnianej) właśnie w kształcie spirali. Ma on mieć 781 m2 powierzchni, a więc będzie to obiekt mniejszy od tego w Dubaju.

Jak czytamy dalej w dzisiejszym komunikacie PAIH kilkutygodniowe opóźnienie w wyborze koncepcji nie spowodowało jednak przyspieszenia działań i przez kolejne miesiące Agencji kierowanej przez poprzedni zarząd nie udało się wybrać generalnego wykonawcy tej inwestycji, co doprowadziło do kolejnych przesunięć w rozpoczęciu budowy pawilonu. W ramach drugiego etapu, zgodnie z założeniami koncepcji programowej, miało zostać przeprowadzone postępowanie na zaprojektowanie, budowę i utrzymanie techniczne w trakcie trwania Wystawy w Osace oraz rozbiórkę pawilonu po jej zakończeniu, czyli postępowanie na generalnego wykonawcę. Zgodnie z przyjętym przez poprzedni rząd harmonogramem postępowanie powinno zostać zakończone w ubiegłym roku, aby w trybie pilnym możliwe było rozpoczęcie budowy. Przetarg ogłoszono jednak znacznie później, dopiero w listopadzie 2023 r, co oznacza, że już na starcie rozpoczęcie budowy pawilonu jest opóźnione o kilka miesięcy.

Nowy zarząd PAIH zaczyna wyścig z czasem

Teraz jednak, mimo zidentyfikowanych przez nowy zarząd PAIH (jest on teraz dwuosobowy i w jego skład wchodzą Andrzej Dycha jako prezes i Magdalena Skarżyńska jako wiceprezes) problemów i opóźnień w projekcie Expo 2025 Osaka, Kansai zakończono postępowanie na wybór generalnego wykonawcy Pawilonu Polski. W jego toku wpłynęła tylko jedna oferta, acz spełniająca kryteria formalne. Wyboru oferty wykonano w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W pierwszym etapie negocjacje prowadzono z czterema podmiotami. W ich następstwie zaproszono wszystkie te podmioty do złożenia ofert. Finalnie ofertę złożyła jako jedyna właśnie firma RIMOND Japan KK. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów przetargowych przez komisję przetargową zarząd PAIH podjął decyzje o wyborze wykonawcy.

W najbliższych dniach PAIH ma podpisać umowę z firmą RIMOND Japan KK jako wykonawcą polskiego pawilonu, co będzie formalnym rozpoczęciem procesu jego budowy i przygotowania do Wystawy Światowej.