Ostatnia Światowa Wystawa Expo odbyła się Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Była o rok opóźniona (rozpoczęła się 1 października 2021 r. zamiast 1 października 2020 r.) ze względu na pandemię koronawirusa. Pomimo opóźnienia okazała się sukcesem. Expo w Dubaju, które zanotowało ponad 24 mln wizyt było wydarzeniem niezwykle widowiskowym, ale jednocześnie nowoczesnym i dającym mnóstwo możliwości do współpracy pomiędzy krajami z całego globu.

To półroczne wydarzenie okazało się także sukcesem dla Polski. Polski pawilon na Expo 2020 (daty w nazwie nie zmieniono) w Dubaju odwiedziło 1,5 mln osób. Oznacza to, że był to jeden z dwudziestu najczęściej odwiedzanych pawilonów. Zajął on zresztą pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine, który swe nagrody wręcza od ponad 30 lat. Polski pawilon zdobył też drugą nagrodę w oficjalnym konkursie organizowanym dla wszystkich wystawców na Expo przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (fr. Bureau International des Expositions, w skrócie BIE), czyli organizację odpowiedzialną za nadzór wystaw światowych. Na Expo w Dubaju zaprezentowało się 2500 polskich firm, a także 10 z 16 polskich regionów.

Expo 2025 w Japonii

13 kwietnia 2025 r. ruszy kolejna Światowa Wystawa Expo. Tym razem w japońskiej Osace. Podobnie jak w przypadku poprzednich tzw. dużych wystaw, także tej ostatniej w Dubaju, potrwa sześć miesięcy, do 13 października 2025 r. Polska weźmie udział w tym wydarzeniu. Expo 2025 odbędzie się na sztucznej wyspie Yumeshima w Osace (region Kansai). Głównym tematem Wystawy Światowej Expo 2025 będzie "Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia" (ang. Designing future society for our lives).