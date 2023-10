Na zgłoszenia do programu partnerskiego PAIH czeka do 30 czerwca 2024 r.

Program gospodarczy podstawą

Program Partnerski stanowi cześć programu gospodarczego, będącego kluczowym elementem udziału Polski w Expo 2025 w Osace. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z partnerami przygotowała szereg inicjatyw biznesowych, które mogą pomóc polskim przedsiębiorcom zaprezentować ich produkty i usługi oraz nawiązać nowe kontakty podczas Expo. Oferta kierowana jest zarówno do dużych, jak i małych firm. Program obejmuje m.in.: cykl szkoleń o rynku japońskim, misje biznesowe, Polsko-Japońskie Fora Gospodarcze i wydarzenia branżowe.

- Program partnerski to tylko jedna z inicjatyw, którą przygotowaliśmy w ramach programu gospodarczego udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai. Jako instytucja kompleksowo wspieramy umiędzynarodowienie polskich firm. Obecność na Expo to okazja do promocji polskich firm, ale także szansa na nawiązanie strategicznych partnerstw międzynarodowych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz eksplorację nowych rynków – podkreśla Paweł Kurtasz, prezes PAIH.

Realizacja programu gospodarczego będzie w szczególności skupiona na branżach, które zdefiniowano jako te o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i uznane za najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich:

• sektor medyczny i farmaceutyczny,