PARP oferuje dofinansowanie na poziomie do 50 proc. W konkursie nie ma określonej minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikacyjnych. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów firm z sektora MŚP to 100 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 28 maja i potrwa do 19 czerwca 2024 roku. Należy je składać za pośrednictwem LSI.

EXPO 2025 w Japonii

EXPO 2025 w japońskiej Osace rozpocznie się 13 kwietnia 2025 roku. Na teren wystawy przeznaczono sztuczną wyspę Yumeshima na wodach Zatoki Osaka. Będzie to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-promocyjnych na świecie w przyszłym roku. Wystawa potrwa sześć miesięcy, do 13 października 2025 r. Organizatorzy szacują, że przyciągnie ona 28 milionów odwiedzających, z czego 3,5 miliona będą stanowić goście zagraniczni (pozostałymi gośćmi będą Japończycy). Organizatorzy przewidują udział 170 uczestników, w tym 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych. Hasło przewodnie EXPO 2025 to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia” – „Designing Future Society for Our Lives”.

Polska, reprezentowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), weźmie udział w EXPO 2025, aby wzmocnić wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej, nawiązać nowe kontakty gospodarcze oraz promować polską naukę, kulturę i turystykę. Hasło przewodnie polskiej obecności na Expo to „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”.

Rodzimi przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją do Japonii mogą skorzystać ze wsparcia zagranicznego biura handlowego PAIH zlokalizowanego w Tokio.