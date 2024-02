Podczas Expo, które odbyło się w okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r, zorganizowano m.in. Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6 grudnia 2021 r.) oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (28 marca 2022 r.). W wydarzeniach tych wzięło łącznie ponad 1200 uczestników. W Dubaju w półrocznym okresie trwania Expo zaprezentowało się 2500 polskich firm wspieranych przez delegacje rządowe i regionalne. Polski pawilon na Expo odwiedziło 1,5 mln osób. Wtedy rozpoczęta na dobre współpraca jest kontynuowana. Kolejny krok to powstanie Polskiej Rady Biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Jej działalność zainaugurował wczoraj Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii. Jak napisał na portalu X (wcześniej Twitter) Aleksander Siemaszko, wicedyrektor Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii „Ogromny wysiłek Ambasadora Jakuba Sławka i Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju dał efekt w postaci budowy przestrzeni dla rozwoju handlu, inwestycji i wyzwolenia nowej energii w relacjach z Emiratami.”

Czytaj więcej EXPO Białko: W Emiratach o Polsce usłyszeli wreszcie wszyscy. Trzeba to wykorzystać Mając na uwadze zmieniającą się gospodarczą mapę świata i największy w Polsce w historii boom zainteresowania Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi polski biznes powinien myśleć o tym jak na stałe zaistnieć na rynkach Bliskiego Wschodu – mówi Maciej Białko, prezes Gulf Business Link LLC.

- Zjednoczone Emiraty Arabskie są dla Polski jednym z najważniejszych partnerów politycznych oraz gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu i w całym świecie arabskim – powiedział z kolei wiceminister Tomczak, który w ZEA spotkał się m.in. z Ahmedem Ali Al Sayeghem, ministrem stanu w emirackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podczas pierwszego posiedzenia Polskiej Rady Biznesu w Dubaju rozmawiano m.in. o obustronnej współpracy w branżach: ICT, agritech oraz smart cities.

W przypadku firm z sektora rolno-spożywczego to ponad 50 przedsiębiorstw z Polski właśnie co wzięło udział w targach Gulfood w Dubaju. I to właśnie działalność przedsiębiorców jest kluczowa, bo jak podkreśla ambasador Sławek — Rada powstała, ale teraz wszystko zależy od polskich firm.