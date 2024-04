Zmiana systemu podatkowego

Jednak od 1 stycznia 2024 r. roku czeski system podatkowy przeszedł znaczące zmiany. Dwie najważniejsze z nich to: 1 - ograniczenie kosztów uzyskania przychodu dla samochodów firmowych oraz 2 - ograniczenie możliwości odzyskania podatku VAT.

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu dla samochodów firmowych oznacza, że od 1 stycznia 2024 roku czeski system podatkowy pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu samochodu firmowego tylko do wartości 2 milionów koron czeskich (CZK), co odpowiada około 336 tysiącom złotych. Oznacza to, że firmy mogą odliczyć tylko tę wartość od podatku dochodowego. Samochody o wartości wyższej niż ten próg nie są w pełni kwalifikowane jako koszty firmowe.

Również zwrot podatku VAT jest ograniczony do wartości 2 milionów koron. Oznacza to, że firmy mogą odzyskać podatek VAT tylko od tej wartości. Przykładowo, jeśli samochód kosztuje 336 tysięcy zł, zwrot podatku VAT wyniesie około 70 560 zł (21 proc. z 336 tys.). W przypadku samochodów droższych, podatek VAT od nadwyżki nie jest zwracany.

Rozliczenie pełnej wartości auta - kiedy jest możliwe?

Leasing operacyjny to klucz do rozliczenia pełnej wartości samochodu. Leasing operacyjny jest popularnym modelem finansowania samochodów, zwłaszcza dla firm. Różni się on od leasingu finansowego tym, że po zakończeniu okresu umowy samochód nie staje się automatycznie własnością firmy, lecz pozostaje własnością firmy leasingowej. Dzięki temu firma może skorzystać z samochodu przez określony czas, a następnie go zwrócić lub wybrać inny model. To właśnie leasing operacyjny pozwala na rozliczenie pełnej wartości samochodu jako kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku leasingu operacyjnego, cała wartość rat leasingowych, włączając w to zarówno część kapitałową, jak i odsetkową, jest zaliczana jako koszt uzyskania przychodu. Oznacza to, że przedsiębiorca może odliczyć pełną wartość samochodu od swoich podatków, co prowadzi do znaczących oszczędności podatkowych. Dodatkowo, w leasingu operacyjnym firma nie musi dokonywać amortyzacji samochodu, co upraszcza rozliczenia księgowe i podatkowe.