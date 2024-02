Korzystną interpretację w sprawie rozliczenia w kosztach wydatków na domową firmę otrzymał doradca podatkowy. We wniosku wyjaśnił, że działalność gospodarczą prowadzi w mieszkaniu, które należy do niego i do jego żony. Jak zaznaczył, nie ma wydzielonego gabinetu, a na potrzeby działalności wykorzystuje pokój, w którym jest sprzęt biurowy, toaleta, kuchnia i korytarz. Te pomieszczenia są też używane na cele prywatne, przedsiębiorca nie może więc wyliczyć dokładnie firmowej powierzchni. Szacunkowo określił, że wynosi ona 30 proc. całego lokalu, i w tej części chce rozliczać wydatki na mieszkanie (czynsz, energia elektryczna, media, woda, ogrzewanie) oraz odsetki od kredytu na jego zakup w podatkowych kosztach.

Fiskus w interpretacji nr 0115-KDIT3.4011.777.2023.3.KP potwierdził, że wydatki na czynsz, energię, wodę oraz inne media są kosztem w części przypadającej na zajmowaną na potrzeby działalności powierzchnię lokalu, czyli w tym wypadku 30 proc. W tej proporcji należy też rozliczyć w kosztach odsetki od kredytu.