Twój e-PIT po raz pierwszy też dla przedsiębiorców. Wszystko co trzeba wiedzieć

Ministerstwo Finansów podkreśla, że usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

W okresie składania zeznań wsparcie podatnikom zapewni Krajowa Informacja Skarbowa. Będzie też można skorzystać z chatbota KASPRO dostępnego na podatki.gov.pl, który odpowie na pytania dotyczące zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparciem będą też służyć wszystkie urzędy skarbowe.

MF zapowiada, że jeszcze w tym roku e-Urząd Skarbowy będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej. Ma być również więcej możliwości dokonania płatności podatku. Już teraz jest to możliwe w e-US za pomocą systemu płatności BLIK, a na ten rok jest planowane stworzenie możliwości płatności kartami płatniczymi.

Twój e-PIT po raz pierwszy też dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości: