Zgodnie z niedawną zapowiedzią rządu, od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Większość ma płacić składkę w stałej kwocie, tj. 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Resort finansów szacuje, że w 2025 r. wyniesie około 310 zł miesięcznie.

Jak przypomina na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, po zmianach przedsiębiorca na skali PIT będzie płacić przez cały rok tyle samo, bez względu na wysokość dochodu. U ryczałtowca składka wzrośnie po przekroczeniu limitu przychodów (wyniesie czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia). Od nadwyżki przychodu zapłaci 3,5 proc. Natomiast przedsiębiorca na liniowym PIT będzie miał wyższą składkę wtedy, gdy jego dochód przekroczy dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Od nadwyżki dochodu zapłaci 4,9 proc. Składki nie będzie już można odliczyć (teraz taką możliwość mają ryczałtowcy i liniowcy).

Zmienią się zasady składki zdrowotnej, zmienią się wybory przedsiębiorców co do formy opodatkowania

Magdalena Michałowska, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego Meritum, zwraca uwagę, że wysokość składki zdrowotnej jest jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę przy decyzji o formie rozliczeń. - Jeśli zmienią się zasady jej liczenia, zmienią się też wybory przedsiębiorców – przyznaje.



Jak konkretnie zmiany w składce zdrowotnej przełożą się na wybór formy opodatkowania? Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt wskazuje, że z ryczałtu mogą zrezygnować przedsiębiorcy z dużymi przychodami, np. handlowcy czy budowlańcy. – Załóżmy, że właściciel sklepu internetowego ma 145 tys. zł przychodu i 115 tys. zł kosztów miesięcznie. Teraz najbardziej opłacalny jest dla niego ryczałt. Płaci 3 proc. podatek od przychodu, wychodzi mu trochę powyżej 15 tys. zł składki zdrowotnej rocznie. Reforma zmieni kalkulację, roczna składka zdrowotna wyniesie bowiem około 50 tys. zł rocznie. I właścicielowi sklepu bardziej będzie się opłacać podatek liniowy – wyjaśnia ekspert. Przyznaje jednocześnie, że mogą zdarzyć się też sytuacje odwrotne, czyli przejście z liniówki na ryczałt. Jak przykład podaje programistę, który ma 28 tys. zł przychodu i 8 tys. zł kosztów miesięcznie. - Obecnie podatek liniowy jest dla niego korzystniejszy, po zmianie składki zdrowotnej lepszy będzie ryczałt – tłumaczy Juszczyk.



Może też pojawić się trend do przechodzenia z liniówki na skalę, bowiem wzrośnie próg opłacalności tej drugiej formy. – Załóżmy, że lekarz ma 30 tys. zł przychodu i 13 tys. zł kosztów miesięcznie. Teraz opłaca mu się najbardziej podatek liniowy. Jeśli zmieni się składka zdrowotna, najlepsza będzie skala – wskazuje Piotr Juszczyk. Zaznacza, że w podanych przykładach nie uwzględniamy składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ są one odliczane we wszystkich formach.