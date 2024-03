Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – Fit for 55 i Zielony Ład – to są wariactwa. Jeżeli Unia pójdzie w to wariactwo, to moim zdaniem trzeba będzie z tego uciekać, bo nas na to nie stać - powiedział na antenie Radia Plus wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja).