Od herbaty dla pracownika czasami trzeba zapłacić podatek. Oto, jak go uniknąć

Woda mineralna, soki czy kawa - te wszystkie napoje dla pracowników na podstawie przepisów o bhp są zwolnione z podatku. Problem pojawia się natomiast wtedy, gdy pracownik nie dostaje gotowego napoju, tylko produkty do jego przygotowania, np. herbatę w paczce. Fiskus stoi bowiem na stanowisku, że paczka to nie napój. — Patrząc literalnie na przepisy, nie można zastosować zwolnienia. Opakowanie herbaty nie jest bowiem napojem, pracownik nie musi go wykorzystać w pracy, może je zabrać do domu. Takie świadczenie jest dla niego przychodem, który trzeba opodatkować — tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

Jak zauważa dziennikarz „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, potwierdzają to indywidualne interpretacje. W jednej z nich możemy przeczytać, że „dostarczenie pracownikom opakowań (paczek) herbaty nawet z dostępem do czajnika elektrycznego nie może być utożsamiane z napojem”. W innej z kolei, że „wydana paczka herbaty i cukru pozostaje wyłącznie paczką herbaty i cukru, czyli artykułem spożywczym, a nie napojem”.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi naliczyć pracownikowi przychód i potrącić zaliczkę na PIT. — Można zawsze argumentować, że takie świadczenie jest przekazywane w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Nie jest więc spełniona jedna z przesłanek przychodu, które wymienił Trybunał Konstytucyjny w słynnym wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Można też twierdzić, że sposób przekazania świadczenia nie powinien decydować o prawie do zwolnienia z PIT — mówi "Rzeczpospolitej" Wojciech Jasiński, doradca podatkowy w ATA Finance.

Jego zdaniem jednak bezpieczniej jest zmienić sposób dystrybucji herbaty. Nie dawać jej osobno każdemu pracownikowi, tylko wyłożyć opakowania w ogólnodostępnym pomieszczeniu. - Wtedy nie da się zindywidualizować świadczenia, nie wiadomo bowiem, kto skorzystał z herbaty i ile zabrał saszetek — tłumaczy ekspert.



Przyznaje to też Krajowa Informacja Skarbowa. — Jeśli paczka herbaty leży gdzieś w kuchni i każdy ma do niej dostęp, nie ma mowy o naliczaniu przychodu — potwierdzają konsultanci.