British Council, czyli Rada Brytyjska, powstała w 1934 r. Zatem na 2024 rok przypada 90. rocznica jej istnienia. Pierwotnie funkcjonowała pod nazwą British Committee for Relations with Other Countries, co po polsku oznacza Brytyjską Komisję ds. Relacji z Innymi Krajami. W 1940 roku, już jako British Council, Rada otrzymała tzw. Kartę Królewską, tj. formalny dokument wydawany przez monarchę. Określił on jej misję jako „promowanie szerszej wiedzy o Wielkiej Brytanii i języku angielskim za granicą oraz rozwijanie bliższych stosunków kulturalnych między Wielką Brytanią a innymi krajami”. W połowie maja 2024 roku Rada ogłosiła, że Król Karol III, który od 1984 roku był jej wicepatronem, obejmuje nad nią oficjalny główny patronat.

Historia działalności Rady w Polsce sięga aż 1938 roku. Warszawa była wśród kilku pierwszych miast, w których British Council swoje założyła placówki zagraniczne. Po kilkuletniej przerwie w działalności spowodowanej II wojną światową Rada działa w naszym kraju do czasów obecnych. Jak głosi British Council na swojej stronie internetowej, „przez wszystkie te lata, język angielski znajdował się w centrum wszystkich działań organizacji, której celem jest tworzenie międzynarodowych możliwości pomiędzy osobami z Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów”.

Język angielski dla biznesu

Rozwiązania proponowane przez British Council odnośnie nauczania języka angielskiego dla biznesu są dostępne w elastycznych formatach (stacjonarnie, online i samokształcenie) i w różnych przedziałach cenowych. Niezależnie od tego, czy pracownicy są na wczesnym etapie swojej kariery, czy mają wieloletnie doświadczenie, mogą być początkującymi (od poziomu A1) lub nawet zaawansowanymi (do poziomu C1) użytkownikami języka angielskiego – dla nich wszystkich jest przedstawiana odpowiednia oferta.

Można skorzystać z opracowanej przez wyspecjalizowaną komórkę Rady analizy potrzeb identyfikującej luki w umiejętnościach i kompetencjach, które pracownicy powinni rozwijać. Oferowane są indywidualne pakiety szkoleniowe dostosowane do potrzeb biznesowych. Zajęcia i sesje interaktywne prowadzi kadra doświadczonych nauczycieli i trenerów. Udostępniane są także panele i raporty pomagające mierzyć wpływ szkoleń i zwrot z inwestycji.