Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (ang. BPCC – British-Polish Chamber of Commerce) powstała w 1992 roku jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce (ang. British Chamber of Commerce in Poland), a 5 lat później, zmieniając swój status i nazwę na obecną, stała się izbą bilateralną. Aktywnie współpracując z członkami Izby, ambasadami – brytyjską w Polsce i polską we Wielkiej Brytanii – oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC wspiera polskich eksporterów, przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce, a także promuje na Wyspach polskie regiony wraz ze zlokalizowanymi tu polskimi partnerami działającymi produkcyjnie, handlowo i usługowo.

BPCC - zmiana dyrektora zarządzającego

Z dniem 31 maja br. Paweł Siwecki, związany z Izbą przez ponad 13 lat, kończy pracę jako jej dyrektor zarządzający. 1 czerwca stanowisko to obejmuje Marcin Cichy.

Pod koniec kwietnia na dorocznym walnym zgromadzeniu BPCC przedstawiono raport z działalności Izby od połowy poprzedniego roku.

Tegoroczna ankieta przeprowadzona wśród członków wykazała wysoki poziom satysfakcji i lojalności. Ponad 80 proc. spośród 56 firm, które wzięły udział w ankiecie, jest zadowolonych z członkostwa w Izbie. Główne oczekiwania firm w związku z członkostwem w BPCC dotyczą nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, networkingu, dostępu do decydentów na szczeblu zarządów i przedstawicieli administracji publicznej, możliwości promocji firmy oraz dostępu do wiedzy eksperckiej.